На подпись Зеленскому передали закон о верификации пенсий и субсидий

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также предусматривается верификация льгот и соцстипендий

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона в среду, 23 октября, подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

Верификация таких выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе.

Напомним, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №1231.

Так, 20 сентября народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за проект проголосовали 254 парламентария.