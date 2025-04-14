Зеленський про Венса: він виправдовує Путіна і не розуміє очевидного

Як пояснив Зеленський, під час зустрічей України й представників США, Києву доводиться "виправдовуватись за те, що ти ніколи не робив".

"Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - додав він.

За його словами, від Венса неодноразово лунала позиція про те, що росіяни також нібито страждають через війну, гинуть й загалом не факт, що саме Росія почала війну.

"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна (Володимир Путін, диктатор, - ред.). Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми – жертва. Це всі розуміють", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що також лунали сигнали й про те, що Путін прийшов на землі, які нібито не є українськими, оскільки там "живуть росіяни".

"Я перебуваю в Україні та розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - підсумував президент.