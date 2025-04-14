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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский о Вэнсе: он оправдывает Путина и не понимает очевидного

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-президент Джей Ди Вэнс не осознает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые ранее звучали от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 minutes.

Как пояснил Зеленский, во время встреч Украины и представителей США, Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал".

"Это изменение реальности, в которую я не хочу играть", - добавил он.

По его словам, от Вэнса неоднократно звучала позиция о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, гибнут и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

"Не мы напали - это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина (Владимир Путин, диктатор, - ред.). Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне - агрессор, мы - жертва. Это все понимают", - заявил президент.

Зеленский отметил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, которые якобы не являются украинскими, поскольку там "живут русские".

"Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло, а он совсем не понимает. Он говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору", - подытожил президент.

 

Перепалка в Белом доме

28 февраля, во время визита Зеленского в Вашингтон, между президентом Украины, его американским коллегой Дональдом Трампом и Вэнсом состоялась перепалка перед журналистами. Ссора в конце концов привела к тому, что Штаты приостановили военную помощь, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Позже Зеленский написал в Twitter, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, а спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что президент Украины якобы извинился перед Трампом.

По словам главы Офиса президента, сегодня отношения Украины и США" вернулись в нормальное русло".

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