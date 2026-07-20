Зеленський вдруге за два дні зустрівся з Горбатюком з Генштабу
В понеділок, 20 червня, президент України вдруге за два дні зустрівся із заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком і командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
"Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком", - зазначив глава держави.
Президент також подякував Драпатому за розмову, і додав, що вони обговорили багато речей.
Зеленський також наголосив на важливості злагодженого застосування досвіду усіх складових Сил оборони України.
Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський провів нараду із Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.
Під час зустрічі військове керівництво доповіло про обстановку на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. За словами глави держави, українські захисники й надалі успішно знищують російські сили та не дають окупантам досягти поставлених цілей.
Окремо учасники наради обговорили реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами щодо оборонної допомоги. Серед ключових напрямів - зміцнення системи протиповітряної оборони та виконання всіх контрактів на виробництво безпілотників.
Водночас останніми днями Зеленський проводить низку нарад із військовим командуванням, присвячених ситуації на найгарячіших ділянках фронту.
Також президент повідомив про підготовку нових рішень для української армії після консультацій із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.
Як зазначив Зеленський, ці кроки будуть спрямовані на подальший розвиток і забезпечення Сил оборони України.