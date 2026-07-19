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Зеленський поговорив із Драпатим та ще двома командирами

15:37 19.07.2026 Нд
2 хв
Про що йшлося під час наради та які питання стали пріоритетними?
aimg Марія Науменко
Зеленський поговорив із Драпатим та ще двома командирами Фото: президент України Володимир Зеленський (flickr.com)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з командирами ЗСУ. Сьогодні розмови охопили одразу кілька критично важливих напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента в Telegram.

Зеленський провів нараду з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Під час зустрічі командувач Об'єднаних сил доповів про ситуацію на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. За словами президента, українські підрозділи продовжують ефективно знищувати російських окупантів і не дозволяють ворогу реалізувати поставлені завдання.

Окрему увагу приділили виконанню домовленостей із міжнародними партнерами щодо оборонної підтримки України. Серед головних пріоритетів визначили посилення протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів безпілотників.

Також обговорили ситуацію на Олександрівському напрямку, де активні бойові дії ведуть підрозділи Десантно-штурмових військ.

"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", - підсумував глава держави.

Останніми днями президент Володимир Зеленський проводить серію нарад із військовим командуванням, присвячених ситуації на найскладніших ділянках фронту.

Крім цього, він анонсував нові рішення для армії після консультацій із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим. За словами президента, вони стосуватимуться розвитку та забезпечення Збройних сил.

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Володимир Зеленський Україна Генштаб ЗСУ Збройні сили України Десантно-штурмові війська
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