Зеленский о вакцине от COVID-19: во все очереди мы записаны

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса. Но пока определенности в вопросе вакцины нет.

Об этом он сказал в интервью "Украина 24".

"Мы записаны во все очереди, но пока это все слова, разработки, обещания. Поэтому я еще раз прошу серьезно к этому (пандемии коронавируса, - ред.) относиться. Расстояние, маска...", - заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса: это станет возможным, если будут достигнуты договоренности о поставках.

Также РБК-Украина писало, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Отметим, в Украине за последние сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавирусной болезни, что является новым антирекордом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года: в ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.