Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас в мире клинически испытывают 25 вакцин

Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса. После появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

При этом главный санврач отметил, что пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Ранее Ляшко сообщал, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19, так как в стране нет необходимого оборудования.