В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr.com/shotatlife)

В Организации считают, что при больших связях вирус распростроняется быстрее

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.