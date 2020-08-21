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В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Пятница 21 августа 2020 20:00
В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr.com/shotatlife)
Автор: РБК-Украина

В Организации считают, что при больших связях вирус распростроняется быстрее

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.

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