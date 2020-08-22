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Зеленський про вакцину від COVID-19: в усі черги ми записані

Київ, Субота 22 серпня 2020 12:44
Зеленський про вакцину від COVID-19: в усі черги ми записані
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, Україна записана у всі черги, що стосується вакцини від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна записана у всі черги, що стосується вакцини від коронавірусу. Але поки визначеності у питанні вакцини немає.

Про це сказав в інтерв'ю "Україна 24".

"Ми записані в усі черги, але поки це все слова, розробки, обіцянки. Тому я ще раз прошу серйозно до цього (пандемії коронавірусу, - ред.) ставитися. Відстань, маска...", - заявив президент.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від коронавірусу: це стане можливим, якщо будуть досягнуті домовленості про постачання.

Також РБК-Україна писало, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

Зазначимо, в Україні за останню добу підтвердили 2328 нових випадків коронавірусної хвороби, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія COVID-19 завершиться менш ніж за два роки: у ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

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