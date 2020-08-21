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У нас есть предприятия, которые могут производить вакцину от COVID-19, - Зеленский

Николаев, Пятница 21 августа 2020 11:13
У нас есть предприятия, которые могут производить вакцину от COVID-19, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко, Марианна Присяжнюк

Украина ведет переговоры с странами-разработчиками для поставки вакцины

В Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса. Это станет возможным, если будут достигнуты договоренности о поставках.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам, сейчас Министерство здравоохранения'я ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.

"Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученых - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры со странами, которые занимаются изобретением вакцины.

Кроме того, Зеленский добавил, что производство вакцины в Украине покроет, как внутренние потребности, так и обеспечит потребности и других стран.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

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