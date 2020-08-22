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Очередной антирекорд: в Украине за сутки 2328 новых случаев COVID-19

Украина, Суббота 22 августа 2020 09:16
Очередной антирекорд: в Украине за сутки 2328 новых случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

При этом 657 человек выздоровели

В Украине за последние сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавирусной болезни, что является новым антирекордом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совет нацбезопасности и обороны.

Так, в стране за время пандемии обнаружили 102 971 случай COVID-19. Побороли болезнь уже 51 735 человек, из которых 657 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 2 244 человек, в том числе 37 - за вчера.

Больше всего новых случаев в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года: в ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Кроме этого, ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.

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