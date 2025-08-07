Зеленський узгодить з Європою позиції щодо завершення війни: зустрічі вже готуються

За його словами, усі партнери чітко розуміють, що саме Росія має зробити кроки до припинення війни і погодитися на припинення вогню та реальну дипломатію.



Зеленський додав, що країни Заходу об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України - це війна в Європі та проти Європи. І всі рішення, які стосуватимуться завершення війни та гарантій безпеки, стосуються всієї Європи.

"Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов і наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, а також роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - зазначив президент.