Дональд Трамп Война в Украине

Зеленский согласует с Европой позиции по завершению войны: встречи уже готовятся

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует согласовать с европейскими лидерами позиции по завершению войны России против Украины. Для этого планируются встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, все партнеры четко понимают, что именно Россия должна сделать шаги к прекращению войны и согласиться на прекращение огня и реальную дипломатию. 

Зеленский добавил, что страны Запада объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы. И все решения, которые будут касаться завершения войны и гарантий безопасности, касаются всей Европы. 

"Поэтому голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - отметил президент. 

Мирные переговоры могут пройти без Европы

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого президент США рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседники издания утверждали, что план Трампа не предусматривает участия европейских лидеров в переговорах.

В Еврокомиссии уже отреагировали на такие слухи. Как отметила спикер ЕК Арианна Подеста, пока говорить о формате мирных переговоров слишком рано, поскольку ничего еще не решено.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская ФедерацияМирные переговорыВойна в Украине