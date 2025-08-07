Зеленский согласует с Европой позиции по завершению войны: встречи уже готовятся

По его словам, все партнеры четко понимают, что именно Россия должна сделать шаги к прекращению войны и согласиться на прекращение огня и реальную дипломатию.



Зеленский добавил, что страны Запада объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы. И все решения, которые будут касаться завершения войны и гарантий безопасности, касаются всей Европы.

"Поэтому голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - отметил президент.