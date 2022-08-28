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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 21:14
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Стоит заметить, что Сподар занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом еще с 2014 года.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины.

Также мы писали, что Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко.

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Владимир Зеленский Нацгвардия
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