Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.
Стоит заметить, что Сподар занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом еще с 2014 года.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины.
Также мы писали, что Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко.
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