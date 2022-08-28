Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ .

Варто зауважити, що Сподар обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом ще з 2014 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України.

Також ми писали, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.

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