Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
Варто зауважити, що Сподар обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом ще з 2014 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України.
Також ми писали, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.
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