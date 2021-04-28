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Зеленский уволил посла в Австрии. И назначил новых в трех странах

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 19:06
Зеленский уволил посла в Австрии. И назначил новых в трех странах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Австрии Александра Щербу. В то же время он назначил трех новых послов в Монако, Ирландии и Сенегале.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Сообщается, что сегодняшними указами президент уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии. Причины увольнения в указе нет.

Также он назначил Юрия Пивоварова послом Украины в Сенегале, Ларису Герасько - послом в Ирландии, а посла во Франции Вадима Омельченко - послом в Княжестве Монако по совместительству.

Напомним, ранее Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы состояться в Ватикане. При этом в Москве ничего не знают об этом предложении, и официальные запросы из Киева не поступали.

По его словам, прямые переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию военного конфликта между Украиной и Россией.

"Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - отметил президент.

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