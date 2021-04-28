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Зеленський звільнив посла в Австрії. І призначив нових у трьох країнах

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 19:06
Зеленський звільнив посла в Австрії. І призначив нових у трьох країнах Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Австрії Олександра Щербу. Водночас він призначив трьох нових послів у Монако, Ірландії та Сенегалі.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Повідомляється, що сьогоднішніми указами президент звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії. Причини звільнення в указі немає.

Також він призначив Юрія Пивоварова послом України в Сенегалі, Ларису Герасько - послом в Ірландії, а посла у Франції Вадима Омельченка - послом у Князівстві Монако за сумісництвом.

Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю газеті La Repubblica заявив, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним могла б відбутися у Ватикані. При цьому в Москві нічого не знають про цю пропозицію, і офіційні запити з Києва не надходили.

За його словами, прямі переговори з Путіним можуть остаточно запобігти ескалації військового конфлікту між Україною і Росією.

"Зараз в Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Йде вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні і прямі президентські переговори", - зазначив президент.

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