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Зеленский уволил начальника СБУ в Ровенской области

Новости » Политика    10.06.2019 - 13:03
Зеленский уволил начальника СБУ в Ровенской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил Василия Бедрия

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Об этом говорится на сайте Администрации президента.

Отметим, в указе президента говорится, "уволить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области".

РБК-Украина писало, что Зеленский ранее уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Также Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Однако, 6 июня Верховная рада Украины отказалась увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Предложение уволить Полторака поддержали только 67 народных депутатов, а Грицака - 78 депутатов Верховной Рады при 226 минимально необходимых.

В частности, добавим, комитет Рады по нацбезопасности в среду принял решение передать на рассмотрение сессионного зала парламента проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Грицака с должности главы СБУ.

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