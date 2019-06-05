Комитет ВР принял решение по увольнению Грицака

Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Комитет передал на усмотрение сессионного зала ВР президентский проект постановления об увольнении Грицака

Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороны принял решение передать на усмотрение сессионного зала парламента проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Грицака с должности председателя СБУ. Соответствующее решение принято на профильном комитете ВР, передает РБК-Украина.

Комитет ВР передал на усмотрение сессионного зала парламента внесенный президентом проект постановления об увольнении главы СБУ Грицака.

Напомним, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Также сегодня комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента об увольнении министра обороны Степана Полторака.