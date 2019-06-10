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Зеленський звільнив начальника СБУ у Рівненській області

Новини » Політика    10.06.2019 - 13:03
Зеленський звільнив начальника СБУ у Рівненській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив Василя Бедрія

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області. Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

Зазначимо, в указі президента говориться, "звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області".

РБК-Україна писало, що Зеленський раніше звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Також  Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. 

Натомість, 6 червня Верховна рада України відмовилася звільняти міністра оборони України Степана Полторака та главу Служби безпеки України Василя Грицака. Пропозицію звільнити Полторака підтримали лише 67 народних депутатів, а Грицака - 78 депутатів ВР при 226 мінімально необхідних.

Зокрема, додамо, комітет Ради з нацбезпеки в середу прийняв рішення передати на розсуд сесійної зали парламенту проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

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