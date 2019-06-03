Зеленский уволил еще одного замглавы СБУ

Фото: Виктор Кононенко (Униан)

Зеленский уволил Виктора Кононенко

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В указе президента говорится, "уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что президент уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.

До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Добавим, что президент уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Зеленский также утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Президент исключил из состава СНБО бывшего главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.