Зеленский уволил начальника киевского отделения СБУ

Фото: Олег Валендюк (Униан)

Соответствующий указ был обнародован 31 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Валендюка с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Соответствующий указ был обнародован 31 мая.

"Уволить Валендюка Олега Сергеевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в указе №344/2019.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.

Также Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова. Президент подписал два указа об увольнении Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также об освобождении его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца главой Службы безопасностипрезидента. Соответствующий указ был обнародован 29 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.