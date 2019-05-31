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Зеленский уволил еще одного руководителя СБУ

Новости » Политика    31.05.2019 - 15:48
Зеленский уволил еще одного руководителя СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил первого замглавы СБУ Виталия Маликова

Президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы безопасности Украины Виталия Маликова. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

На президентском сайте появились два указа об увольнении Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также об освобождении его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее Зеленский уволил главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Отметим, сегодня президент также утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Зеленский также своим указом исключил из состава СНБО бывшего главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.

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