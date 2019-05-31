Зеленський звільнив начальника київського відділення СБУ

Фото: Олег Валендюк (Уніан)

Відповідний указ був оприлюднений 31 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олега Валендюка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Відповідний указ був оприлюднений 31 травня.

"Звільнити Валендюка Олега Сергійовича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - йдеться в указі №344/2019.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Відповідний указ №341/2019 був оприлюднений 31 травня.

Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова. Президент підписав два укази про звільнення Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також про звільнення його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський призначив Максима Донця головою Служби безпекипрезидента. Відповідний указ був оприлюднений 29 травня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.