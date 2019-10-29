Зеленский уволил Маглеваного из НКРЭКУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил Евгения Маглеваного с должности члена Национальной комиссии

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Маглеваного с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе президента.

Отметим, члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеваный решили выйти из состава комиссии.

Формагей пояснил, что поскольку после их отставки кворум будет потерян, на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых лиц подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

РБК-Украина писало, что Соломянский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Волка содержание под стражей.

Кроме того, директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.