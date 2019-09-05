ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Вовка

Новости » Политика    05.09.2019 - 11:05
Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Вовка
Фото: Дмитрий Волк (uacrisis.org)

Решение принял Соломенский районный суд Киева

Соломенский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка содержания под стражей. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Укринформ".

Он добавил, что это является одним из шагов для объявления бывшего главу НКРЭКУ в международный розыск Интерпола.

"Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Павла Вовка", - сказал Сытник.

Напомним, месяц назад Соломенский районный суд города Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Ранее директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.

РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

ВСП уволил скандального судью времен Януковича В России вынесли первый приговор по делу задержанных активистов
Новости Украины НКРЭКУСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь