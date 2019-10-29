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Зеленський звільнив Магльованного з НКРЕКП

Новини » Політика    29.10.2019 - 10:52
Зеленський звільнив Магльованного з НКРЕКП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив Євгена Магльованного з посади члена Національної комісії

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Магльованного з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це йдеться в указі президента.

Зазначимо, члени Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Олександр Формагей і Євген Магльований вирішили вийти зі складу комісії.

Формагей пояснив, що оскільки після їх відставки кворум буде втрачений, на засіданні регулятора можуть тимчасово призначити членів комісії на 3 місяці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

РБК-Україна також писало, що Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжним заходом для колишнього глави НКРЕКП Дмитра Вовка тримання під вартою.

Крім того, директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук.

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