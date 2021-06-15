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Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

Автор: Артур Родивилов

В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных, вместо них теперь будут советники-уполномоченные. В частности президент Владимир Зеленский снял с должности детского омбудсмена Николая Кулебу.

Об этом говорится в указах, опубликованных пресс-службой президента Украины.

Зеленский также снял с должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Шушкевича. Также уволен и.о. уполномоченного президента по вопросам земли Роман Лещенко.

Кроме того, Зеленский снял с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

Глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.

В мае в Верховной раде планировали ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам.

Ранее Зеленский поручил создать консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины.

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Новости Украины Владимир Зеленскийувольнение