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В Украине может появиться Уполномоченный по медицинским вопросам

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 11:35
В Украине может появиться Уполномоченный по медицинским вопросам Фото: Раде рекомендуют создать должность Уполномоченного по медвопросам (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться Уполномоченный по медицинским вопросам. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий проект закона №5475.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает создать и урегулировать правовой статус Уполномоченного. Он будет осуществлять государственный контроль за реализацией прав пациентов и медицинских работников, а также станет посредником в разрешении конфликтов между ними.

В документе прописан порядок назначения Уполномоченного, требования к кандидату на эту должность, его основные полномочия и права.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона принять за основу с учетом предложений комитета о необходимости внесения изменений в другие законы, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении", - указано в сообщении.

Напомним, Раде предлагают запретить украинцам жаловаться Уполномоченному по правам человека на деятельность президента, парламента и Кабинета министров. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте №5019.

Как писало РБК-Украина, ВРУ сегодня поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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