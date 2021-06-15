Зеленский заменил уполномоченных на советников: кто получил должности
Президент Владимир Зеленский решил трансформировать деятельность уполномоченных главы государства. Отныне уполномоченные будут советниками президента Украины.
Об этом сообщил Офис президента.
В то же время глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.
Должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности получила Татьяна Ломакина, глава общественной организации "Безбарьерность".
Направление государственной работы по правам детей будет распространяться на сферу детской реабилитации. Эти обязанности будет выполнять советник-уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность был назначен Дарью Герасимчук, исполнительного директора общественной организации "Почувствуй".
Направлением уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий продолжит руководить Вадим Свириденко, но отныне в статусе советника-уполномоченного.
Направление уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ решили заменить вообще. Также теперь появилась должность советника-уполномоченного по вопросам фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Эту должность получила Ольга Будник.
Напомним, в мае в Верховной раде планировали ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам.
Добавим, ранее Зеленский поручил создать консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины.