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Зеленский заменил уполномоченных на советников: кто получил должности

Новина українською →
Киев, Вторник 15 июня 2021 18:19
Зеленский заменил уполномоченных на советников: кто получил должности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский решил трансформировать деятельность уполномоченных главы государства. Отныне уполномоченные будут советниками президента Украины.

Об этом сообщил Офис президента.

В то же время глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.

Должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности получила Татьяна Ломакина, глава общественной организации "Безбарьерность".

Направление государственной работы по правам детей будет распространяться на сферу детской реабилитации. Эти обязанности будет выполнять советник-уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность был назначен Дарью Герасимчук, исполнительного директора общественной организации "Почувствуй".

Направлением уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий продолжит руководить Вадим Свириденко, но отныне в статусе советника-уполномоченного.

Направление уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ решили заменить вообще. Также теперь появилась должность советника-уполномоченного по вопросам фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Эту должность получила Ольга Будник.

Напомним, в мае в Верховной раде планировали ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам.

Добавим, ранее Зеленский поручил создать консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины.

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