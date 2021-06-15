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Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена

Автор: Артур Родивилов

В офісі президента оголосили про трансформацію інституту уповноважених, замість них тепер будуть радники-уповноважені. Зокрема президент Володимир Зеленський зняв з посади дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

Про це йдеться в указах, опублікованих прес-службою президента України.

Зеленський також зняв з посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Шушкевича. Також звільнено в.о. уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка.

Крім того, Зеленський зняв з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.

Глава держави вирішив замінити один з напрямків діяльності уповноважених. Так, було вирішено розширити напрямок роботи щодо прав людей з інвалідністю, ввівши посаду нового радника-уповноваженого з питань безбар'єрності.

У травні у Верховній раді планували ввести посаду Уповноваженого з медичних питань.

Раніше Зеленський доручив створити консультаційні центри для забезпечення прав захисників України.

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Новини України Володимир Зеленськийзвільнення