В Украине создадут консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины

При местных госадминистрациях планируют создать консультационные центры по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины с целью усиления обеспечения соблюдения гарантий защиты прав и основополагающих свобод лиц, которые отстаивали принципы демократии, права и свободы человека во время Революции Достоинства, участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, принимали или принимают участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц, которые осуществляли волонтерскую и правозащитную деятельность, других лиц, которые принимали или принимают участие в защите Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.