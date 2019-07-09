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Зеленский уволил еще 70 глав РГА


Уволены руководители районов в Киеве и 16 областях

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля распорядился об увольнении 70 глав районных государственных администраций (РГА). Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Администрации президента.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий президента Украины. В частности, были уволены руководители районов в Киеве и 16 областях Украины:

  • Александр Настасенко с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации.
  • Владимир Каретко с должности главы Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации.
  • Игорь Довбань с должности главы Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации.
  • Владислав Уткин - с должности главы Гайсинской РГА Винницкой области.
  • Олег Легеза - с должности главы Жмеринской РГА Винницкой области.
  • Ярослав Чернега - с должности главы Литинской РГА Винницкой области.
  • Олег Китасюк - с должности главы Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
  • Сергей Ладан - с должности главы Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
  • Людмила Марцин - с должности главы Теплицкой РГА Винницкой области.
  • Леонид Лобань - с должности главы Тростянецкой РГА Винницкой области.
  • Екатерина Кедик - с должности главы Шаргородской РГА Винницкой области.
  • Михаил Вдовцов - с должности главы Ямпольской РГА Винницкой области.
  • Наталья Василец - с должности главы Владимир-Волынской РГА Волынской области.
  • Юлия Гринчук - с должности главы Гороховской РГА Волынской области.
  • Валерий Ткачук с должности главы Киверцивской РГА Волынской области.
  • Виктор Козак с должности главы Ковельской РГА Волынской области.
  • Андрея Харламповича - с должности главы Ратновской РГА Волынской области.
  • Анатолий Бринчук - с должности главы Старовиживской РГА Волынской области.
  • Орест Василишин с должности главы Турийской РГА Волынской области.
  • Василий Голядинця - с должности главы Шацкой РГА Волынской области.
  • Дмитрий Дресвянников - с должности главы Бахмутской РГА Донецкой области.
  • Дмитрий Такаджи - с должности главы Волновахской РГА Донецкой области.
  • Дмитрий Монахиня - с должности главы Мангушськой РГА Донецкой области.
  • Владимир Колчан - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области.
  • Петр Яригна - с должности главы Бердичевской РГА Житомирской области.
  • Николай Жилинский - с должности главы Черняховской РГА Житомирской области.
  • Михаил Русанюк - с должности главы Виноградовской РГА Закарпатской области.
  • Василий Демьянчук - с должности главы Тячевской РГА Закарпатской области.
  • Назарий Павлий - с должности главы Хустской РГА Закарпатской области.
  • Юрий Клименко с должности главы Гайворонской РГА Кировоградской области.
  • Александр Лукашов - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
  • Павел Сорока - с должности главы Маловисковской РГА Кировоградской области.
  • Андрей Кочерга - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
  • Александр Сенченко - с должности главы Новомиргородськой РГА Кировоградской области.
  • Ольга Бороту - с должности главы Александровской РГА Кировоградской области.
  • Сергей Самородченко - с должности главы Онуфриевской РГА Кировоградской области.
  • Сергей Завалий - с должности главы Петровской РГА Кировоградской области.
  • Сергей Твердовский - с должности главы Светловодской РГА Кировоградской области.
  • Ольга Анисимова-Шило - с должности главы Устиновской РГА Кировоградской области.
  • Андрей Шевкенич - с должности главы Дрогобычской РГА Львовской области.
  • Надежда Крыса - с должности главы Жовковской РГА Львовской области.
  • Владимир Кирилич - с должности главы Каменка-Бугской РГА Львовской области.
  • Игорь Хруня - с должности главы Пустомытовской РГА Львовской области.
  • Александр Лабецький - с должности главы Турковской РГА Львовской области.
  • Андрей Грачев - с должности главы Беловодской РГА Луганской области.
  • Людмила Латышева - с должности главы Новопсковской РГА Луганской области.
  • Сергей Шакун - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.
  • Дмитрий Мухтаров - с должности главы Сватовской РГА Луганской области.
  • Анатолий Гаркавый - с должности главы Старобельской РГА Луганской области. 
  • Денис Мусиенко с должности главы Болградской РГА Одесской области.
  • Байрамов Камандара - с должности главы Великобагачанской РГА Полтавской области.
  • Таміла Шевченко с должности главы Кобелякской РГА Полтавской области.
  • Ярослав Березюк - с должности главы Владимирецкой РГА Ровенской области.
  • Николай Петрушка - с должности главы Дубровицкой РГА Ровенской области.
  • Анатолий Смаглюк - с должности главы Заречненской РГА Ровенской области.
  • Григорий Сиденко - с должности главы Великописаровской РГА Сумской области.
  • Виктория Сокол - с должности главы Глуховской РГА Сумской области.
  • Сергей Хрупа - с должности главы Краснопольской РГА Сумской области.
  • Виталий Супрун - с должности главы Ахтырской РГА Сумской области.
  • Геннадий Дорошенко с должности главы Сумской РГА Сумской области.
  • Людмила Юзькив - с должности главы Борщевской РГА Тернопольской области.
  • Игорь Яворской - с должности главы Зборовской РГА Тернопольской области.
  • Юрий Ништа - с должности главы Теребовлянской РГА Тернопольской области.
  • Александр Пожилых - с должности главы Тернопольской РГА Тернопольской области.
  • Владимир Сергийчук - с должности главы Волочиской РГА Хмельницкой области.
  • Богдан Солошенко - с должности главы Камянской РГА Черкасской области.
  • Олег Недогода - с должности главы Монастырищенской РГА Черкасской области.
  • Владимир Клименко с должности главы Чигиринской РГА Черкасской области.
  • Сергей Джоболда - с должности главы Чернобаевской РГА Черкасской области.
  • Владимир Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.

Напомним, накануне 8 июля Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей.

Ранее РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной государственной администрации. Данный указ был подписал 5 июля.

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