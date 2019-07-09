Зеленський звільнив ще 70 голів РДА

Президент України Володимир Зеленський 9 липня видав розпорядження про звільнення 70 голів районних державних адміністрацій (РДА). Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Адміністрації президента.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень президента України. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та 16 областях України:

Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.

Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.

Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.

Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.

Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.

Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.

Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.

Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.

Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.

Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.

Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.

Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.

Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.

Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.

Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.

Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.

Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.

Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.

Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.

Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.

Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.

Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.

Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.

Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.

Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.

Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.

Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.

Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.

Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.

Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.

Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.

Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.

Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.

Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.

Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.

Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.

Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.

Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.

Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.

Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.

Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.

Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.

Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.

Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.

Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.

Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.

Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.

Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.

Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.

Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.

Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.

Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.

Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.

Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.

Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.

Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.

Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.

Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.

Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.

Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.

Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.

Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.

Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.

Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.

Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.

Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.

Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.

Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.

Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

Нагадаємо, напередодні 8 липня Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів районних державних адміністрацій Донецької та Львівської областей.

Раніше РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького главою Луганської обласної державної адміністрації. Даний указ був підписав 5 липня.