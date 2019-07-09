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Зеленський звільнив ще 70 голів РДА


Звільнено очільників районів у Києві та 16 областях

Президент України Володимир Зеленський 9 липня видав розпорядження про звільнення 70 голів районних державних адміністрацій (РДА). Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Адміністрації президента

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень президента України. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та 16 областях України:

  • Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.
  • Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
  • Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
  • Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
  • Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
  • Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
  • Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
  • Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
  • Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
  • Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
  • Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
  • Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
  • Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
  • Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
  • Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
  • Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
  • Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.
  • Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.
  • Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
  • Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
  • Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
  • Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
  • Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
  • Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
  • Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
  • Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
  • Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
  • Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
  • Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
  • Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
  • Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
  • Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
  • Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
  • Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
  • Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
  • Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
  • Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
  • Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
  • Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
  • Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.
  • Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
  • Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
  • Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
  • Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
  • Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
  • Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.
  • Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
  • Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
  • Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
  • Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
  • Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
  • Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
  • Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
  • Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
  • Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
  • Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.
  • Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
  • Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
  • Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
  • Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
  • Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
  • Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.
  • Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
  • Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
  • Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
  • Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

Нагадаємо, напередодні 8 липня Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів районних державних адміністрацій Донецької та Львівської областей. 

Раніше РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького главою Луганської обласної державної адміністрації. Даний указ був підписав 5 липня.

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