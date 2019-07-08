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Зеленский уволил еще нескольких глав райадминистраций

Новости » Политика    08.07.2019 - 21:34
Зеленский уволил еще нескольких глав райадминистраций
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующие распоряжения были опубликованы 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Соответствующие распоряжения были опубликованы 8 июля. 

Таким образом, глава государства уволил Владимира Мороза с должности главы Марьинской райгосадминистрации Донецкой области, главу Городской райадминистрации Владимира Ременяка, главу Мостиской райадминистрации Степана Буняка и главу Самбирской райадминистрации Николая Фрея Львовской области. 

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной государственной администрации. Данный указ был подписал 5 июля. 

Кроме того, Зеленский назвал нового главу Ивано-Франковской ОГА. По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмигаль, который с января 2018 года занимает должность директора Бурштынской ТЭС, до этого Шмыгаль находился на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

Также  Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА. Так, указом №491/2019 глава государства уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана, следующим указом глава государства назначил на должность главы Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.

 

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