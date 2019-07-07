Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Фото: Виталий Комарницкий (Web screenshot)

Новым главой Луганской ОГА назначен Виталий Комарницкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Сообщается, что Комарницкий был назначен главой Луганской ОГА указом №493/2019 от 5 июля 2019 года.

"Назначить Виталия КОМАРНИЦКОГО Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА. Так, указом №491/2019 президент Зеленский уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана, следующим указом глава государства назначил на должность главы Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.

Напомним, что Зеленский назвал нового главу Ивано-Франковской ОГА. По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмигаль, который с января 2018 года занимает должность директора Бурштынской ТЭС, до этого Шмыгаль находился на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.