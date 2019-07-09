Зеленский уволил еще 70 глав РГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Уволены руководители районов в Киеве и 16 областях
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля распорядился об увольнении 70 глав районных государственных администраций (РГА). Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Администрации президента.
В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий президента Украины. В частности, были уволены руководители районов в Киеве и 16 областях Украины:
- Александр Настасенко с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Владимир Каретко с должности главы Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Игорь Довбань с должности главы Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации.
- Владислав Уткин - с должности главы Гайсинской РГА Винницкой области.
- Олег Легеза - с должности главы Жмеринской РГА Винницкой области.
- Ярослав Чернега - с должности главы Литинской РГА Винницкой области.
- Олег Китасюк - с должности главы Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
- Сергей Ладан - с должности главы Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
- Людмила Марцин - с должности главы Теплицкой РГА Винницкой области.
- Леонид Лобань - с должности главы Тростянецкой РГА Винницкой области.
- Екатерина Кедик - с должности главы Шаргородской РГА Винницкой области.
- Михаил Вдовцов - с должности главы Ямпольской РГА Винницкой области.
- Наталья Василец - с должности главы Владимир-Волынской РГА Волынской области.
- Юлия Гринчук - с должности главы Гороховской РГА Волынской области.
- Валерий Ткачук с должности главы Киверцивской РГА Волынской области.
- Виктор Козак с должности главы Ковельской РГА Волынской области.
- Андрея Харламповича - с должности главы Ратновской РГА Волынской области.
- Анатолий Бринчук - с должности главы Старовиживской РГА Волынской области.
- Орест Василишин с должности главы Турийской РГА Волынской области.
- Василий Голядинця - с должности главы Шацкой РГА Волынской области.
- Дмитрий Дресвянников - с должности главы Бахмутской РГА Донецкой области.
- Дмитрий Такаджи - с должности главы Волновахской РГА Донецкой области.
- Дмитрий Монахиня - с должности главы Мангушськой РГА Донецкой области.
- Владимир Колчан - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области.
- Петр Яригна - с должности главы Бердичевской РГА Житомирской области.
- Николай Жилинский - с должности главы Черняховской РГА Житомирской области.
- Михаил Русанюк - с должности главы Виноградовской РГА Закарпатской области.
- Василий Демьянчук - с должности главы Тячевской РГА Закарпатской области.
- Назарий Павлий - с должности главы Хустской РГА Закарпатской области.
- Юрий Клименко с должности главы Гайворонской РГА Кировоградской области.
- Александр Лукашов - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
- Павел Сорока - с должности главы Маловисковской РГА Кировоградской области.
- Андрей Кочерга - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
- Александр Сенченко - с должности главы Новомиргородськой РГА Кировоградской области.
- Ольга Бороту - с должности главы Александровской РГА Кировоградской области.
- Сергей Самородченко - с должности главы Онуфриевской РГА Кировоградской области.
- Сергей Завалий - с должности главы Петровской РГА Кировоградской области.
- Сергей Твердовский - с должности главы Светловодской РГА Кировоградской области.
- Ольга Анисимова-Шило - с должности главы Устиновской РГА Кировоградской области.
- Андрей Шевкенич - с должности главы Дрогобычской РГА Львовской области.
- Надежда Крыса - с должности главы Жовковской РГА Львовской области.
- Владимир Кирилич - с должности главы Каменка-Бугской РГА Львовской области.
- Игорь Хруня - с должности главы Пустомытовской РГА Львовской области.
- Александр Лабецький - с должности главы Турковской РГА Львовской области.
- Андрей Грачев - с должности главы Беловодской РГА Луганской области.
- Людмила Латышева - с должности главы Новопсковской РГА Луганской области.
- Сергей Шакун - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.
- Дмитрий Мухтаров - с должности главы Сватовской РГА Луганской области.
- Анатолий Гаркавый - с должности главы Старобельской РГА Луганской области.
- Денис Мусиенко с должности главы Болградской РГА Одесской области.
- Байрамов Камандара - с должности главы Великобагачанской РГА Полтавской области.
- Таміла Шевченко с должности главы Кобелякской РГА Полтавской области.
- Ярослав Березюк - с должности главы Владимирецкой РГА Ровенской области.
- Николай Петрушка - с должности главы Дубровицкой РГА Ровенской области.
- Анатолий Смаглюк - с должности главы Заречненской РГА Ровенской области.
- Григорий Сиденко - с должности главы Великописаровской РГА Сумской области.
- Виктория Сокол - с должности главы Глуховской РГА Сумской области.
- Сергей Хрупа - с должности главы Краснопольской РГА Сумской области.
- Виталий Супрун - с должности главы Ахтырской РГА Сумской области.
- Геннадий Дорошенко с должности главы Сумской РГА Сумской области.
- Людмила Юзькив - с должности главы Борщевской РГА Тернопольской области.
- Игорь Яворской - с должности главы Зборовской РГА Тернопольской области.
- Юрий Ништа - с должности главы Теребовлянской РГА Тернопольской области.
- Александр Пожилых - с должности главы Тернопольской РГА Тернопольской области.
- Владимир Сергийчук - с должности главы Волочиской РГА Хмельницкой области.
- Богдан Солошенко - с должности главы Камянской РГА Черкасской области.
- Олег Недогода - с должности главы Монастырищенской РГА Черкасской области.
- Владимир Клименко с должности главы Чигиринской РГА Черкасской области.
- Сергей Джоболда - с должности главы Чернобаевской РГА Черкасской области.
- Владимир Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.
Напомним, накануне 8 июля Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей.
Ранее РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной государственной администрации. Данный указ был подписал 5 июля.