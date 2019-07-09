Зеленский уволил еще 70 глав РГА

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Уволены руководители районов в Киеве и 16 областях

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля распорядился об увольнении 70 глав районных государственных администраций (РГА). Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Администрации президента.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий президента Украины. В частности, были уволены руководители районов в Киеве и 16 областях Украины:

Александр Настасенко с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации.

Владимир Каретко с должности главы Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации.

Игорь Довбань с должности главы Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации.

Владислав Уткин - с должности главы Гайсинской РГА Винницкой области.

Олег Легеза - с должности главы Жмеринской РГА Винницкой области.

Ярослав Чернега - с должности главы Литинской РГА Винницкой области.

Олег Китасюк - с должности главы Могилев-Подольской РГА Винницкой области.

Сергей Ладан - с должности главы Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.

Людмила Марцин - с должности главы Теплицкой РГА Винницкой области.

Леонид Лобань - с должности главы Тростянецкой РГА Винницкой области.

Екатерина Кедик - с должности главы Шаргородской РГА Винницкой области.

Михаил Вдовцов - с должности главы Ямпольской РГА Винницкой области.

Наталья Василец - с должности главы Владимир-Волынской РГА Волынской области.

Юлия Гринчук - с должности главы Гороховской РГА Волынской области.

Валерий Ткачук с должности главы Киверцивской РГА Волынской области.

Виктор Козак с должности главы Ковельской РГА Волынской области.

Андрея Харламповича - с должности главы Ратновской РГА Волынской области.

Анатолий Бринчук - с должности главы Старовиживской РГА Волынской области.

Орест Василишин с должности главы Турийской РГА Волынской области.

Василий Голядинця - с должности главы Шацкой РГА Волынской области.

Дмитрий Дресвянников - с должности главы Бахмутской РГА Донецкой области.

Дмитрий Такаджи - с должности главы Волновахской РГА Донецкой области.

Дмитрий Монахиня - с должности главы Мангушськой РГА Донецкой области.

Владимир Колчан - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области.

Петр Яригна - с должности главы Бердичевской РГА Житомирской области.

Николай Жилинский - с должности главы Черняховской РГА Житомирской области.

Михаил Русанюк - с должности главы Виноградовской РГА Закарпатской области.

Василий Демьянчук - с должности главы Тячевской РГА Закарпатской области.

Назарий Павлий - с должности главы Хустской РГА Закарпатской области.

Юрий Клименко с должности главы Гайворонской РГА Кировоградской области.

Александр Лукашов - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.

Павел Сорока - с должности главы Маловисковской РГА Кировоградской области.

Андрей Кочерга - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.

Александр Сенченко - с должности главы Новомиргородськой РГА Кировоградской области.

Ольга Бороту - с должности главы Александровской РГА Кировоградской области.

Сергей Самородченко - с должности главы Онуфриевской РГА Кировоградской области.

Сергей Завалий - с должности главы Петровской РГА Кировоградской области.

Сергей Твердовский - с должности главы Светловодской РГА Кировоградской области.

Ольга Анисимова-Шило - с должности главы Устиновской РГА Кировоградской области.

Андрей Шевкенич - с должности главы Дрогобычской РГА Львовской области.

Надежда Крыса - с должности главы Жовковской РГА Львовской области.

Владимир Кирилич - с должности главы Каменка-Бугской РГА Львовской области.

Игорь Хруня - с должности главы Пустомытовской РГА Львовской области.

Александр Лабецький - с должности главы Турковской РГА Львовской области.

Андрей Грачев - с должности главы Беловодской РГА Луганской области.

Людмила Латышева - с должности главы Новопсковской РГА Луганской области.

Сергей Шакун - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.

Дмитрий Мухтаров - с должности главы Сватовской РГА Луганской области.

Анатолий Гаркавый - с должности главы Старобельской РГА Луганской области.

Денис Мусиенко с должности главы Болградской РГА Одесской области.

Байрамов Камандара - с должности главы Великобагачанской РГА Полтавской области.

Таміла Шевченко с должности главы Кобелякской РГА Полтавской области.

Ярослав Березюк - с должности главы Владимирецкой РГА Ровенской области.

Николай Петрушка - с должности главы Дубровицкой РГА Ровенской области.

Анатолий Смаглюк - с должности главы Заречненской РГА Ровенской области.

Григорий Сиденко - с должности главы Великописаровской РГА Сумской области.

Виктория Сокол - с должности главы Глуховской РГА Сумской области.

Сергей Хрупа - с должности главы Краснопольской РГА Сумской области.

Виталий Супрун - с должности главы Ахтырской РГА Сумской области.

Геннадий Дорошенко с должности главы Сумской РГА Сумской области.

Людмила Юзькив - с должности главы Борщевской РГА Тернопольской области.

Игорь Яворской - с должности главы Зборовской РГА Тернопольской области.

Юрий Ништа - с должности главы Теребовлянской РГА Тернопольской области.

Александр Пожилых - с должности главы Тернопольской РГА Тернопольской области.

Владимир Сергийчук - с должности главы Волочиской РГА Хмельницкой области.

Богдан Солошенко - с должности главы Камянской РГА Черкасской области.

Олег Недогода - с должности главы Монастырищенской РГА Черкасской области.

Владимир Клименко с должности главы Чигиринской РГА Черкасской области.

Сергей Джоболда - с должности главы Чернобаевской РГА Черкасской области.

Владимир Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.

Напомним, накануне 8 июля Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей.

Ранее РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной государственной администрации. Данный указ был подписал 5 июля.