Зеленський звільнив ще 70 голів РДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Звільнено очільників районів у Києві та 16 областях
Президент України Володимир Зеленський 9 липня видав розпорядження про звільнення 70 голів районних державних адміністрацій (РДА). Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Адміністрації президента.
У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень президента України. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та 16 областях України:
- Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
- Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
- Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.
- Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
- Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
- Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
- Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
- Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
- Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
- Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
- Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
- Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
- Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
- Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
- Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
- Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
- Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
- Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
- Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.
- Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.
- Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
- Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
- Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
- Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
- Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
- Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
- Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
- Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
- Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
- Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
- Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
- Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
- Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
- Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
- Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
- Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
- Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
- Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
- Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
- Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
- Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
- Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
- Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
- Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.
- Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
- Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
- Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
- Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
- Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
- Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.
- Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
- Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
- Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
- Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
- Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
- Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
- Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
- Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
- Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
- Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.
- Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
- Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
- Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
- Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
- Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
- Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.
- Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
- Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
- Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
- Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.
Нагадаємо, напередодні 8 липня Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів районних державних адміністрацій Донецької та Львівської областей.
Раніше РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького главою Луганської обласної державної адміністрації. Даний указ був підписав 5 липня.