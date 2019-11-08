Зеленский уволил Бухарева с военной службы

Соответствующий указ был обнародован 8 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Бухарева с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 8 ноября.
"Уволить генерал-полковника Бухареву Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833/2019.
Кроме того, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. В пресс-службе СБУ назвали приоритетные направления работы. Добавим, что летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.
Добавим, что Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.