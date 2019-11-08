Зеленський звільнив Бухарева з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України (СБУ) Владислава Бухарева з військової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у п'ятницю, 8 листопада.

"Звільнити генерал-полковника Бухареву Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №833/2019.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки, Владислава Бухарєва першим заступником голови СБУ, Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Крім того, колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. У прес-службі СБУ назвали пріоритетні напрямки роботи. Додамо, що влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

Додамо, що Володимир Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.