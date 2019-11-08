Зеленский уволил Бухарева с военной службы

Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Соответствующий указ был обнародован 8 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Бухарева с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 8 ноября.

"Уволить генерал-полковника Бухареву Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833/2019.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки, Владислава Бухарєва первым заместителем председателя СБУ, Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Кроме того, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. В пресс-службе СБУ назвали приоритетные направления работы. Добавим, что летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

Добавим, что Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.