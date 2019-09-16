ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил 14 глав РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях

Новости » Политика    16.09.2019 - 20:15
Зеленский уволил 14 глав РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент уволил глав районных госадминистраций Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав районных государственных администраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 16 сентября.

Как соообщается, президент уволил глав районных государственных администраций Ивано-Франковской области, а именно глав Богородчанского, Верховинного, Галицкого, Городенковского, Долинского, Коломийского, Косовского, Надворнянского, Рогатынского, Рожнятовского, Снятинского, Тисменицкого, Тлумацкого районов.

Также президент подписал распоряжение об увольнении главы Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнение 16 глав районных городских администраций в Днепропетровской области.

Кроме того, Владимир Зеленский 19 августа подписал распоряжение о увольнение 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях.

Ранее команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в шести областях.

Украина и Словакия подпишут соглашение для восстановления работы аэропорта "Ужгород" Закон Зеленского о Нацгвардии и бюджет-2020: что рассмотрит Рада на этой неделе
Новости Украины Владимир Зеленскийраспоряжение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь