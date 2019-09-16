Зеленский уволил 14 глав РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент уволил глав районных госадминистраций Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав районных государственных администраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 16 сентября.

Как соообщается, президент уволил глав районных государственных администраций Ивано-Франковской области, а именно глав Богородчанского, Верховинного, Галицкого, Городенковского, Долинского, Коломийского, Косовского, Надворнянского, Рогатынского, Рожнятовского, Снятинского, Тисменицкого, Тлумацкого районов.

Также президент подписал распоряжение об увольнении главы Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнение 16 глав районных городских администраций в Днепропетровской области.

Кроме того, Владимир Зеленский 19 августа подписал распоряжение о увольнение 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях.

Ранее команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в шести областях.