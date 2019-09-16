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Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській та Херсонській областях

Новини » Політика    16.09.2019 - 20:15
Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській та Херсонській областях
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент звільнив голів районних держадміністрацій Івано-Франківської області

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних державних адміністрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні розпорядження були оприлюднені 16 вересня.

Як соообщается, президент звільнив очільників районних державних адміністрацій Івано-Франківської області, а саме голів Богородчанської, Верховинного, Галицького, Городенківського, Долинського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Рогатынского, Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів.

Також президент підписав розпорядження про звільнення глави Каховської райдержадміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 16 глав районних міських адміністрацій у Дніпропетровській області.

Крім того, Володимир Зеленський 19 серпня підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних міських адміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях.

Раніше команда президента України Володимира Зеленського в онлайн-проекті LIFT оголосила конкурс на посади глав районних державних адміністрацій (РДА) у шести областях.

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