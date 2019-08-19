Зеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 19 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 19 августа.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в указе №603/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об отставке. На вопрос одного из журналистов Бонь о том, что он ранее заявлял о нежелании работать с Зеленским, и.о. главы ОГА ответил: "Я сказал, что не планирую".

Кроме того, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. В частности Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Вячеслава Боня.