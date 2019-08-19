У Зеленского объявили конкурс на должности председателей РГА в 6 областях

Иллюстративное фото (ternopoliany.te.ua)

Конкурс объявлен во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях

Команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в шести областях. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на объявление "Команды Зеленского" в Facebook.

Вакансии на глав РГА открытые в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Отмечается, что конкурс является открытым.

Также сообщается, что аналогичным образом были найдены специалистов на государственные должности в Херсонской области.

Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, поэтому мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА! Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях: Председатели районных государственных администраций Львовской области: https://lift.net.ru/vacancy/lvivrda Председатели районных государственных администраций Луганской области: https://lift.net.ua/vacancy/luganskrda Председатели районных государственных администраций Закарпатской области: https://lift.net.ua/vacancy/zakarpattyarda Председатели районных государственных администраций Ивано-Франковской области: https://lift.net.ua/vacancy/ivano_frankivskrda Председатели районных государственных администраций Житомирской области: https://lift.net.ru/vacancy/zhytomyrrda Председатели районных государственных администраций Донецкой области: https://lift.net.ua/vacancy/donetskrda Присоединяйтесь к команде президента и создавайте страну своей мечты! Опубликовано Команда Зеленского Воскресенье, 18 августа 2019 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Донецкой области уволил с должностей председателей семи районных государственных администраций. Еще 11 глав РГА были уволены в Львовской области. Соответствующие указы об увольнении загалов 18 чиновников были обнародованы 12 августа на сайте президента.