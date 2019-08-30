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Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

Новости » Политика    30.08.2019 - 23:05
Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Распоряжения обнародованы 30 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнение 16 глав районных городских администраций в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 30 августа. Причиной увольнения указано "окончанием срока полномочий президента Украины". Так, были уволены:

  • Р.Буленко с должности председателя Царичанской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • В.Хведчука с должности председателя Томаковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • А.Кисель с должности председателя Софиевской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • И.Хриплая с должности председателя Соленянской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • С.Тюрю с должности главы Пятихатской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • А.Столбченко с должности председателя Петриковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • С.Максимчука с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • В.Гребцова с должности председателя Меживской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • В.Зражевского с должности председателя Магдалиновской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • С.Нагайченка с должности председателя Криворожской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • А.Гапича с должности председателя Криничанской районной государственной Днепропетровской области;
  • С.Сусловича с должности председателя Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • А.Ковальчука с должности председателя Верхнеднепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • С.Турченюка с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • В.Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации Днепропетровской области.

Кроме того, 30 августа обнародовано распоряжение о восстановлении в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области В.Коляды.

РБК-Украина писало, что Зеленский 119 августа подписал распоряжение о увольнение 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях.

Ранее команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) в шести областях.

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