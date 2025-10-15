Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак

Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про створення Одеської міської військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
Повідомляється, що згідно указу Зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду глави Дніпропетровської ОВА.
"Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки", - зазначив Лисак.
За його словами, він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою намагались не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі.
"Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку. А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, стало відомо, що президент України підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.
Причиною став той факт, що у Труханова виявили російське громадянство. Також без українського громадянства залишилися зрадники Олег Царьов і Сергій Полунін.
Також Зеленський раніше повідомляв, що в Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація, адже це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.
"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації - надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді", - додав Зеленський.