Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак

Нова військова адміністрація

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

Утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у тексті указу.

Повідомляється, що згідно указу Зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду глави Дніпропетровської ОВА.

Лисак підтвердив перехід на нову посаду

"Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки", - зазначив Лисак.

За його словами, він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою намагались не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі.

"Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку. А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут", - додав він.