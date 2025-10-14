Зеленський підтвердив створення військової адміністрації в Одесі та назвав причину

В Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація. Це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що сьогодні у нього була розмова про ситуацію в прифронтових громадах і на півдні України, зокрема в Одесі.



"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації - надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді. Усі ефективні рішення буде ухвалено", - додав Зеленський.

За його словами, керівника Одеської військової адміністрації буде призначено найближчим часом.

Варто зауважити, що, за інформацією джерел РБК-Україна, начальником Одеської військово-цивільної адміністрації стане голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.