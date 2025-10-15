Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
Сообщается, что согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОГА.
"Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОГА. Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года", - отметил Лысак.
По его словам, он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой старались не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи.
"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь", - добавил он.
Напомним, вчера, 14 октября, стало известно, что президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.
Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство. Также без украинского гражданства остались предатели Олег Царев и Сергей Полунин.
Также Зеленский ранее сообщал, что в Одессе появится военно-гражданская администрация, ведь это необходимо для усиления обороны и поддержки города.
"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа", - добавил Зеленский.