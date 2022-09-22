Зеленський утворив робочу групу по створенню трибуналу через агресію РФ

В Україні утворили робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Офісу президента.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Тому для розробки та підготовки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу в групу вирішили додати наступних членів:

Президент України Володимир Зеленський утворив групу з метою забезпечення належного міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.

Нагадаємо, що раніше у МЗС України закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів РФ.

Раніше, Британія заявляла про підтримку ідеї створення Міжнародного трибуналу для Путіна.

Також, Україна заявляла про намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Володимиром Путіним та його найближчим оточенням.

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